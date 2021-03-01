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20:52 01.03.2021

Аваков о записи разговора Медведчука и Суркова: не последний разговор, там будет еще

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Аваков о записи разговора Медведчука и Суркова: не последний разговор, там будет еще

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что разговор бывшего помощника президента России Владислава Суркова и народного депутата Виктора Медведчука, запись которого была обнародован в СМИ, не единичен, будут еще.

"Роль Медведчука тоже вылезает. Какие-то добрые люди взяли и опубликовали его разговор с Сурковым. Мне, например, известно, что это не последний, там будут еще. И это потихоньку становится прозрачным и ясным", сказал Аваков в интервью телеканалу "1+1" в понедельник вечером.

Глава МВД выразил мнение: "Медведчук - это цинизм нашей современной ситуации, воплощенный в конкретных вещах. Он получил силу за счёт разговора с Путиным, который является его кумом, и он эту силу здесь реализует. Поэтому он катализатор в любом вопросе ".

Аваков отметил: "когда президент Зеленский принял решение с открытым забралом сказать, что Медведчук, извините, классовый враг для украинцев, для меня это дорогого стоит".

По словам главы МВД, когда этот вопрос был поднят на СНБО, "он опасался до последнего момента, что это сорвётся".

Ранее в одном из интернет-изданий была обнародована запись якобы разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ сообщили, что данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения.

Теги: #олигархи #мвд #суды
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