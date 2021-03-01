Саркози подаст апелляцию на приговор по делу о коррупции - адвокат

Экс-президент Франции Николя Саркози подаст апелляцию на приговор суда, признавшего его виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием, сообщила его адвокат Жаклин Лаффон в понедельник.

"Я вам объявляю, что мы подготовили апелляцию на это решение. Экс-президент, конечно, оспаривает этот приговор", - заявила адвокат Саркози Жаклин Лаффон.

Она добавила, что Саркози "спокоен и решительно собирается продолжать доказывать свою невиновность".

Экс-президента Франции приговорили к трем годам заключения, два из которых - условно. Такие же сроки - три года, из них два условно - получили адвокат Тьерри Эрзог и бывший прокурор Жильбер Азибер. Они проходили по тому же процессу, связанному с "делом о прослушках" 2014 года.

Расследование концентрировалось на телефонных разговорах, которые велись по шифрованной линии связи. По данным следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако. Обещание в итоге не было выполнено, но в прокуратуре сочли, что по французскому закону речь все равно идет о коррупции. Защита Саркози настаивала, что все дело строится на незначительном разговоре между Саркози и его адвокатом.

Это первый в послевоенной истории Франции суд, когда бывший президент предстал на процессе лично и был приговорен к реальному сроку. До Саркози в 2011 году судили еще одного бывшего президента - Жака Ширака - за фиктивные должности в парижской мэрии в бытность Ширака мэром французской столицы. Но по причине состояния здоровья он никогда не появлялся на скамье подсудимых.

Позднее в марте экс-президента Франции и еще 13 человек ждет суд по другому делу. Их обвиняют в незаконном финансировании президентской кампании Саркози в 2012 году. Партию "Союз за народное движение", которую тогда возглавлял Саркози, подозревают в сборе на предвыборную кампанию 42,8 млн евро - в два раза больше предусмотренного лимита. Тем не менее, Саркози выборы 2012 года проиграл, уступив победу социалисту Франсуа Олланду.