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20:21 01.03.2021

Аваков о премьерских амбициях: я нахожу мотивацию работать главой МВД, для меня это ок

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Аваков о премьерских амбициях: я нахожу мотивацию работать главой МВД, для меня это ок

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что не получал предложений занять пост премьер-министра, и подчёркивает, что такие претензии у него могли бы быть только если бы его политсила выиграла на выборах.

"А почему я должен иметь такие претензии? Я что, выиграл выборы?... вопрос премьерства - это вопрос того, кто выиграл на выборах. Я так к этому отношусь", - сказал Аваков в интервью телеканалу "1+1", отвечая на вопрос о том, есть ли у него претензии на кресло премьер-министра.

Глава МВД подчеркнул: "я нахожусь в этом кресле (министра внутренних дел) очень долго - семь лет и два дня. Это горячая сковородка, это несчастья круглый год, это несладкая ситуация, несладкое место, но здесь для меня, если я нахожу для себя мотивацию как государственное, прежде всего... это ок".

Отвечая на уточняющий вопрос, так предлагал ли ему президент пост премьера, Аваков сказал: "Нет, не предлагал".

Теги: #должность #аваков #премьер
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