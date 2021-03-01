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20:16 01.03.2021

Премьер Словакии сообщил о приобретении 2 млн доз российской вакцины "Спутник V"

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Премьер Словакии сообщил о приобретении 2 млн доз российской вакцины "Спутник V"

Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил в понедельник о покупке у России 2 млн доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

В марте и апреле 2021 года ожидается поставка в общей сложности около 1 млн доз этой вакцины, сказал он.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) объявили, что первые поставки вакцины в Словакию уже осуществлены 1 марта.

В РФПИ также сообщили в понедельник, что российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Словакии. "Словакия стала 39-й страной в мире и второй в Евросоюзе, зарегистрировавшей вакцину "Спутник V", - говорится в сообщении в Твиттере вакцины в понедельник.

Теги: #словакия #вакцина #премьер
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