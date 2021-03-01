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20:15 01.03.2021

Арахамия подтвердил, что Дубинский попал в ДТП

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Арахамия подтвердил, что Дубинский попал в ДТП

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что внефракционный народный депутат Александр Дубинский в понедельник попал в дорожно-транспортное происшествие.

"Сегодня он (Дубинский - ИФ) попал в ДТП. Я сегодня ему звонил, спрашивал, нужна ли ему какая-то помощь, он сказал, что все нормально, чувствует себя хорошо, пострадавших нет, Машина немного побита, своим ходом добирается в Киев", - сказал Арахамия на брифинге в понедельник в Киеве.

Ранее в СМИ появилась информация, что 1 марта на автодороге Киев-Чоп возле города Стрый (Львовская область) столкнулись два автомобиля - одним из них управлял Дубинский.

Теги: #дубинский #дтп #подтверждение
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