Рада во вторник рассмотрит законопроект, восстанавливающий ВККС

Украинский парламент во вторник в первом чтении рассмотрит законопроект, восстанавливающий высшую квалификационную комиссию судей Украины (ВККС), сообщил глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин (фракция "Слуга народа").

"Законопроект 3711-д.... который только что рассматривался на фракции, который касается восстановления работы высшей квалификационной комиссии судей Украины. Он будет рассматриваться завтра в первом чтении в зале Верховной рады", сказал Костин на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, вопрос ответственности работы ВККС - это не только вопрос о доборе судей, но и об очищении судебного корпуса от недобропорядочных и недостаточно компетентных судей.

"Это то, что ждёт украинское общество", - подчеркнул Костин.

Как сообщалось, глава Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко заявил, что Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) крайне необходима для полноценной работы апелляционных судов в Украине и перевода судей в новые окружные суды в рамках проведенной административно-территориальной реформы.