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20:05 01.03.2021

В Молдове приступают к вакцинации от COVID-19

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В Молдове приступают к вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения Молдовы от коронавируса стартует 2 марта после распределения вакцин по специализированным центрам, первыми будут вакцинированы сотрудники медслужб.

"Во вторник полученные Молдовой вакцины будут распределены центрам по вакцинации. Будут распределены первые 10 800 вакцин - половина из полученной от Румынии партии вакцин AstraZeneca в количестве 21 600. В этот же день начнется процесс вакцинации", - заявил на пресс-конференции в понедельник эпидемиолог Национального агентства по общественному здоровью (НАОЗ) Алексей Чебан.

И.о. министра, госсекретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык уточнила, что 2 марта начнется вакцинация в Республиканской клинической больнице и в Институте скорой медицинской помощи.

"В первую очередь будут вакцинированы медицинские работники из отделений реанимации и отделений, специализированных на лечении больных COVID-19. Вакцинация сократит темпы распространения пандемии. Это очень важный шаг по снижению пандемии. Мы уверены, что медработники станут примером для общества в процессе вакцинации", - заявила Затык.

Участники пресс-конференции затруднились ответить на вопрос о том, как скоро Молдова может добиться вакцинации 70% населения, что позволило бы говорить о достижении эффективности в борьбе с пандемией.

"Мы можем сказать, что первый этап вакцинации продлится два месяца, второй этап - шесть месяцев, третий этап 12 месяцев", - сказал Чебан.

В свою очередь Затык отметила, что сложно говорить о сроках, которые необходимы для вакцинации 70% населения.

"Это зависит от уровня обеспечения вакцинами, а также от нашей мобилизации, от нашей способности провести вакцинацию максимально организованно", - сказала и.о.министра.

Как сообщили "Интерфаксу" в Национальном центре общественного здоровья, на первом этапе Приднестровью будет предоставлено 1 800 вакцины - 10% от партии вакцины AstraZeneca, которая будет распределена медицинским учреждениям 2 марта. Ожидается, что до конца недели в Молдову доставят еще 14 400 доз вакцины. Речь идет о той же вакцине AstraZenecaпроизводства Южной Кореи. Эта партия предоставлена Молдове через Платформу Европейского союза COVAX.

Теги: #молдова #вакцинация
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