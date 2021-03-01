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20:04 01.03.2021

Глава МВД: реальных нестыковок в "деле Шеремета" нет

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Глава МВД: реальных нестыковок в "деле Шеремета" нет

Виновность или невиновность фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета должен определить суд присяжных, который рассматривает это дело, подчёркивает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Реальных, мягко говоря, несостыковок практически не существует. Это вопрос веры - как преподнесёт атакующая или защищающая сторона.....Обвинители, а следствие вела полиция, оказались в странном положении. Такое ощущение, что в том, чтобы добиться истины в этом процессе, заинтересованы только следователи. Никто не заинтересован больше", - сказал Аваков в интервью телеканалу "1+1" в понедельник.

Он подчеркнул, что уже несколько месяцев суд присяжных рассматривает дело по трём обвиняемым. "Не полиция оставляет его (Андрей Антоненко - ИФ) под арестом, а присяжные голосуют и выносят решение", - отметил глава МВД.

Он заявил: "Я против правосудия, которое решается количеством людей, вышедших на улицу. Я за то, чтобы это решали профессионалы, которые облачены доверием".

По словам Авакова, его мнение по этому делу "мало менялось" с момента того, как подозреваемые были задержаны.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Теги: #расследование #шеремет #мвд
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