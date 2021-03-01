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19:53 01.03.2021

Глава комитета Рады по нацбезопасности Завитневич надеется на ужесточение санкций против РФ в связи с обострением ситуации на Донбассе

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Глава комитета Рады по нацбезопасности Завитневич надеется на ужесточение санкций против РФ в связи с обострением ситуации на Донбассе

Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") надеется, что ответом на обострение ситуации на Донбассе, в результате которых пострадали и погибли украинские военнослужащие, станут более жесткие санкции в отношении чиновников Российской Федерации.

"Думаю, что эти действия будут оценены не только нами, но и всем миром. Это санкции более жёсткие и можно сказать, боле продуктивные для высоких должностных лиц страны агрессора", - сказал Завитневич на брифинге в понедельник в Киеве.

Теги: #рф #украина #донбасс #санкции
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