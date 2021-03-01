Аваков: выносить "дело Стерненко" в таком аспекте в дни Майдана - это провокация

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в протестах против приговора одесскому активисту Сергею Стерненко скорее выброс агрессии, который не стоит путать со стратегическими угрозами.

В интервью телеканалу "1+1" в понедельник вечером министр рассказал, что он узнал о приговоре Стерненко в день вынесения вердикта, поскольку в Одессе потребовалось привлечение дополнительных сил полиции. По словам Авакова, президент Украины Владимир Зеленский узнал о приговоре после приговора.

Глава МВД отметил, что не ожидал "такого напряжения" на акции протеста возле Офиса президента в день вынесения приговора.

"Череда случайностей показала, что напряжение слишком высоко, особенно, когда его подогревают... не надо путать сброс агрессии со стратегическими угрозами. Стратегических угроз, я считаю, в этом смысле нет",- заявил Аваков.

Глава МВД выразил недоумение тем, что общество "героизирует Стерненко", но отметил, что уголовные дела против Стерненко "удивительно быстро побежали вперед".

"Нет идеальных людей и идеального общества. Судебная система такая, какая есть. Возможно, это и порождает кризис справедливости... Определённые силы стимулировали этот шаг (вынесение приговора - ИФ)"- отметил министр.

Аваков подытожил: " Да, я считаю, что вынос этого дела в таком аспекте, с такой степенью интенсивности, в особенности, в дни Майдана - это своего рода провокация. И это все хорошо должны понимать, промайдановские силы, проукраинские в том числе. Уверен, что они это понимают, но есть еще и фактор эгоизма - понимают ли они, что расшатывание украинской государственности является опасным? Да, понимают. Но им хочется вернуться в политическую работу".

Как сообщалось, 11 июня 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд Одессы избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. 18 декабря прошлого года суд отправил активиста под ночной домашний арест.

Позже Стерненко было также выдвинуто обвинение в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Прокуроры требовали приговорить активиста к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. Срок отбывания наказания - с 23 февраля 2021 года. Кроме того, по решению суда, у активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества.

Позже депутатская фракция "Голос" в Верховной Раде инициировала сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором Стерненко.