На Харьковщине при обыске у головы ОТГ найдена крупная сумма незадекларированной налички, прокуратура открыла дело

Дергачевская местная прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту незаконного обогащения (ч.1 ст.368- 5 УК Украины) головы Малоданиловской Объединенной территориальной громады (ОТГ).

Как сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, основанием для начала уголовного производства стала крупная сумма незадекларированных средств, которая была найдена в ходе обыска, проводившегося у чиновника дома, в рамках другого уголовного производства - о присвоении денежных средств (ч. 3 ст. 191 УК Украины) должностными лицами Малоданиловской ОТГ при проведении капитального ремонта зданий на территории района.

"По результатам проведения ряда обысков, в том числе по месту жительства одного из поселковых голов было обнаружено и изъято более 160 тысяч грн и более 200 тысяч долларов. Постановлением Дергачевского районного суда Харьковской области на указанные денежные средства наложен арест", - говорится в сообщении.

В нем указано, что, изучив последние декларации, размещенные в Едином государственном реестре, правоохранители установили, что поселковый голова не задекларировал эту сумму наличных, а значит, мог получить деньги незаконно.