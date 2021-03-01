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19:43 01.03.2021

Рада собирается принять закон, который позволит в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке Украины - нардеп Завитневич

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Рада собирается принять закон, который позволит в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке Украины - нардеп Завитневич

Верховная Рада намерена принять во втором чтении законопроект о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки на базе военкоматов (№3553), который позволит в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации, сообщил журналистам руководитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа").

"Законопроект касается введения нового вида службы, предусматривающего контракты с резервистами оперативного резерва (в особый период, - ИФ)... Этот инструмент позволит очень оперативно на протяжение суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже имеющийся резерв", - отметил парламентарий во время брифинга в понедельник.

По его словам, в данный резерв войдёт небольшая группа граждан, "которые уже отслужили, имеют боевой опыт". В связи с этим, он подчеркнул, что мобилизация и формирование оперативного резерва имеют существенное отличие.

Вместе с тем законопроект предлагает реформировать местные органы воинского управления путем создания на базе военных комиссариатов соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Также документ предлагает усовершенствовать порядок осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе ведение воинского учета резервистов.

"Будет введен электронный программный продукт, который принят в конце 2019 года, - это автоматизированная система "Оберег", которая даст возможность объединить этот электронный реестр военнослужащих с другими реестрами в государстве", - уточнил Завитневич.

Как сообщалось, Верховная Рада 15 сентября 2020 года приняла в первом чтении законопроект №3553.

Теги: #рада #призыв #закон
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