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19:22 01.03.2021

Китай намерен к июню привить от коронавируса 40% населения

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Китай намерен к июню привить от коронавируса 40% населения

Власти Китая планируют вакцинировать почти половину населения страны от COVID-19 к лету, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на экспертов китайской службы здравоохранения.

Ведущий эксперт Чжун Наньшань объявил, что цель - привить 40% жителей страны к июню 2021 года.

По его словам, Китай в сравнении с другими странами довольно медленно проводит вакцинацию. Он указал, что к настоящему моменту привиты около 3,56% населения страны, насчитывающей 1,4 млрд человек.

В Китае одобрено уже несколько препаратов местного производства от коронавируса. Среди них - вакцина против коронавируса COVID-19 компании Sinovac. Китай также поставляет свои вакцины в другие страны мира.

Теги: #вакцинация #китай
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