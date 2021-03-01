Китай намерен к июню привить от коронавируса 40% населения

Власти Китая планируют вакцинировать почти половину населения страны от COVID-19 к лету, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на экспертов китайской службы здравоохранения.

Ведущий эксперт Чжун Наньшань объявил, что цель - привить 40% жителей страны к июню 2021 года.

По его словам, Китай в сравнении с другими странами довольно медленно проводит вакцинацию. Он указал, что к настоящему моменту привиты около 3,56% населения страны, насчитывающей 1,4 млрд человек.

В Китае одобрено уже несколько препаратов местного производства от коронавируса. Среди них - вакцина против коронавируса COVID-19 компании Sinovac. Китай также поставляет свои вакцины в другие страны мира.