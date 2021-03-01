События

18:44 01.03.2021

В Киеве задержали двух организаторов борделей, им грозит до 7 лет лишения свободы

2 мин читать
В Киеве задержали двух организаторов борделей, им грозит до 7 лет лишения свободы

Столичные правоохранители задержали двух женщин, которые подозреваются в организации незаконного бизнеса для оказания интимных услуг, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Одна из женщин снимала квартиры и подыскивала кандидаток для занятия проституцией, а другая - принимала заказы от клиентов и координировала оплату интимных услуг. За организацию незаконного бизнеса по предоставлению сексуальных услуг сообщницам грозит до семи лет лишения свободы", - отмечается в сообщении, обнародованном в понедельник.

В нем указано, что правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины и задокументировали преступную деятельность злоумышленниц.

Как сообщил старший оперуполномоченный сектора отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Алексей Гаврилюк, во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что организатором незаконного бизнеса является 42-летняя жительница Киевской области. Она арендовала несколько квартир в Киеве, в которых девушки оказывали услуги:

"Для реализации преступного умысла женщина сама занималась размещением рекламных объявлений о предоставлении интимных услуг в сети Интернет, лично проводила "кастинги" и собеседования с девушками. Также ей помогала еще одна женщина - 36-летняя жительница Киевской области, которая выполняла роль диспетчера. Она принимала звонки, получала заказы от клиентов, контролировала девушек-проституток и оплату услуг", - заявил Гаврилюк.

Он уточнил, что час "отдыха" обходился клиенту от 1000 до 1500 гривен. Полученные деньги "сотрудницы" перечисляли на банковские карточки организатора, который сама их распределяла между ними и сообщницей.

"С целью конспирации незаконной деятельности организатор постоянно меняла мобильные телефоны вместе с номерами, а также адреса борделей. В рамках уголовного производства мы провели обыски по месту жительства фигуранток и в арендованных квартирах. Во время следственных действий изъяли вещественные доказательства преступной деятельности, а именно - деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карточки, компьютерную технику", - добавил полицейский.

Отмечается, что женщин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #киев #бордели #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 28.02.2021
В Киеве 208 человек заболели Covid-19 за сутки, 14 умерли, 63 выздоровели - мэр

В Киеве 208 человек заболели Covid-19 за сутки, 14 умерли, 63 выздоровели - мэр

06:00 28.02.2021
Два человека пострадало в результате пожара в сауне в Киеве

Два человека пострадало в результате пожара в сауне в Киеве

22:39 27.02.2021
Вход на три станции метро в центре Киева могут ограничить в воскресенье

Вход на три станции метро в центре Киева могут ограничить в воскресенье

13:39 27.02.2021
В Киеве за сутки выявили 580 новых случаев COVID-19, госпитализированы 111 человек

В Киеве за сутки выявили 580 новых случаев COVID-19, госпитализированы 111 человек

15:20 26.02.2021
ЕБРР выделил столичному метрополитену EUR50 млн на закупку новых вагонов метро

ЕБРР выделил столичному метрополитену EUR50 млн на закупку новых вагонов метро

14:01 26.02.2021
Передача Подольско-Воскресенского моста "Укравтодору" только отсрочит его достройку – Кличко

Передача Подольско-Воскресенского моста "Укравтодору" только отсрочит его достройку – Кличко

13:11 26.02.2021
"Vodafone Украина" опубликовал рейтинг любителей животных Киева на основе BigData

"Vodafone Украина" опубликовал рейтинг любителей животных Киева на основе BigData

20:44 25.02.2021
Никаких обысков в офисе какой-либо партии в четверг полиция Киева не проводит, было задержание автобуса по плану "перехват" - начальник главка

Никаких обысков в офисе какой-либо партии в четверг полиция Киева не проводит, было задержание автобуса по плану "перехват" - начальник главка

11:20 25.02.2021
За сутки в Киеве выявили 652 случая заболевания COVID-19За сутки в Киеве выявили 652 случая заболевания COVID-19

За сутки в Киеве выявили 652 случая заболевания COVID-19За сутки в Киеве выявили 652 случая заболевания COVID-19

10:15 25.02.2021
В Киеве стартовал процесс вакцинации от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield)

В Киеве стартовал процесс вакцинации от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield)

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава МВД: реальных нестыковок в "деле Шеремета" нет

Козырь назначен главой Херсонской ОГА - указ

Рада собирается принять закон, который позволит в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке Украины - нардеп Завитневич

На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль, пострадали 9 бойцов ВСУ

Экс-президента Франции Саркози приговорили к реальному тюремному сроку в рамках дела о коррупции

ПОСЛЕДНЕЕ

Гетманцев рассчитывает, что "Слуга народа" поддержит законопроект о назначении правительством комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Рада во вторник рассмотрит законопроект, восстанавливающий ВККС

В Молдове приступают к вакцинации от COVID-19

Глава МВД: реальных нестыковок в "деле Шеремета" нет

Козырь назначен главой Херсонской ОГА - указ

Глава комитета Рады по нацбезопасности Завитневич надеется на ужесточение санкций против РФ в связи с обострением ситуации на Донбассе

Аваков: выносить "дело Стерненко" в таком аспекте в дни Майдана - это провокация

На Харьковщине при обыске у головы ОТГ найдена крупная сумма незадекларированной налички, прокуратура открыла дело

Рада собирается принять закон, который позволит в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке Украины - нардеп Завитневич

На должность руководителя САП подали 111 заявлений - Transparency International

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА