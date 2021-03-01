В Киеве задержали двух организаторов борделей, им грозит до 7 лет лишения свободы

Столичные правоохранители задержали двух женщин, которые подозреваются в организации незаконного бизнеса для оказания интимных услуг, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Одна из женщин снимала квартиры и подыскивала кандидаток для занятия проституцией, а другая - принимала заказы от клиентов и координировала оплату интимных услуг. За организацию незаконного бизнеса по предоставлению сексуальных услуг сообщницам грозит до семи лет лишения свободы", - отмечается в сообщении, обнародованном в понедельник.

В нем указано, что правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины и задокументировали преступную деятельность злоумышленниц.

Как сообщил старший оперуполномоченный сектора отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Алексей Гаврилюк, во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что организатором незаконного бизнеса является 42-летняя жительница Киевской области. Она арендовала несколько квартир в Киеве, в которых девушки оказывали услуги:

"Для реализации преступного умысла женщина сама занималась размещением рекламных объявлений о предоставлении интимных услуг в сети Интернет, лично проводила "кастинги" и собеседования с девушками. Также ей помогала еще одна женщина - 36-летняя жительница Киевской области, которая выполняла роль диспетчера. Она принимала звонки, получала заказы от клиентов, контролировала девушек-проституток и оплату услуг", - заявил Гаврилюк.

Он уточнил, что час "отдыха" обходился клиенту от 1000 до 1500 гривен. Полученные деньги "сотрудницы" перечисляли на банковские карточки организатора, который сама их распределяла между ними и сообщницей.

"С целью конспирации незаконной деятельности организатор постоянно меняла мобильные телефоны вместе с номерами, а также адреса борделей. В рамках уголовного производства мы провели обыски по месту жительства фигуранток и в арендованных квартирах. Во время следственных действий изъяли вещественные доказательства преступной деятельности, а именно - деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карточки, компьютерную технику", - добавил полицейский.

Отмечается, что женщин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины.