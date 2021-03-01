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18:23 01.03.2021

На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль, пострадали 9 бойцов ВСУ

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На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль, пострадали 9 бойцов ВСУ

На Донбассе возле Водяного в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве пострадали 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Сегодня, 1 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевые травмирования", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, военных доставили в лечебное учреждение, где им военные врачи оказывают надлежащую медицинскую помощь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

 

Теги: #подрыв #оос #ранения
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