События

17:14 01.03.2021

Герцога Эдинбургского перевели в другую больницу

1 мин читать

Супруга Елизаветы II - 99-летнего герцога Эдинбургского Филиппа - перевели в другую больницу после того, как он провел в частной клинике короля Эдуарда VII 13 суток. Об этом сообщают BBC News со ссылкой на Букингемский дворец.

Принца переводят в кардиоцентр старейшей больницы страны - больницы Святого Варфоломея (St Bart's) для обследования в связи со старым сердечным заболеванием. Предполагается, что он останется в St Bart's до конца недели. Там его продолжат лечить от инфекции, из-за которой он был госпитализирован 16 февраля. В пресс-службе уточнили, что он по-прежнему хорошо реагирует на лечение.

1 марта журналисты, которые дежурят у больницы короля Эдуарда VII, успели заснять, как кого-то выводят из здания и сажают в машину скорой помощи, экранируя от прессы зонтиками.

Принцу Филиппу 10 июня должно исполниться сто лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, пошутив перед этим, что стал "самым опытным в мире открывателем мемориальных табличек". С 1947 года принц 22 191 в одиночку представлял королевскую семью на мероприятиях, произнес 5493 речи и выпустил 14 книг.

Елизавета II сейчас находится в Виндзоре. В январе они с мужем привились от коронавируса.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль, пострадали 9 бойцов ВСУ

Экс-президента Франции Саркози приговорили к реальному тюремному сроку в рамках дела о коррупции

НАПК приостановила госфинансирование партии "Слуга народа" из-за выявленных нарушений

Выявлен факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации "Партии Шария" - СБУ

Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях для 10 бывших силовиков, изменивших Родине

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль, пострадали 9 бойцов ВСУ

В Украине на 80-м году жизни умер политолог Михальченко

В Финляндии ввели режим ЧС из-за коронавируса

Сардиния стала первым регионом в Италии с низким уровнем COVID-опасности

В Ереване начался митинг за отставку премьера Пашиняна

Офисом крупных налогоплательщиков ДФС обеспечено возмещение ущерба государству на 90 млн грн

Представители торговых представительств стран ЕС обсудили планы реформирования Укрзализныци по Директивам ЕС – Эзугбая

Саркози приговорили к реальному тюремному сроку по делу о коррупции

В Госпогранслужбе обвинили РФ в создании социального напряжения в ОРДЛО из-за недопуска международной гумпомощи

Чехия наградила Джемилева медалью "За заслуги в дипломатии"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА