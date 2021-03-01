События

17:09 01.03.2021

Сардиния стала первым регионом в Италии с низким уровнем COVID-опасности

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Сардиния стала первым регионом в Италии с низким уровнем COVID-опасности

Остров Сардиния в этом году первым в Италии объявлен "белой зоной", что означает низкий уровень опасности из-за коронавируса COVID-19, сообщает агентство ANSA.

Этот уровень предполагает отмену многих ограничений, введенных в стране. В частности, с понедельника на Сардинии разрешили работать барам до 21:00, ресторанам - до 23:00. Комендантский час теперь начинает действовать на острове в 23:30, тогда как во всех других регионах - с 22:00.

Губернатор Сардинии Кристиан Солинас заявил, что в случае дальнейшего улучшения ситуации с коронавирусом в течение недели, на острове будут открыты спортзалы, бассейны, кинотеатры и театры.

Между тем, в других частях страны ограничения ужесточили. В частности, в Ломбардии, Марке и Пьемонте повысили уровень угрозы с желтого до оранжевого, что предполагает закрытие баров и ресторанов.

В Италии за время пандемии выявили почти 3 млн случаев заражения коронавирусом, около 97 тыс. из них имели летальный исход.

Теги: #covid_19
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