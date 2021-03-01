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17:04 01.03.2021

Офисом крупных налогоплательщиков ДФС обеспечено возмещение ущерба государству на 90 млн грн

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Офисом крупных налогоплательщиков ДФС обеспечено поступление в государственный бюджет 90 млн грн. Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Известно, что сотрудниками Офиса крупных налогоплательщиков ДФС установлено, что служебные лица одного из государственных предприятий в период 2018 намеренно уклонились от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. В результате принятых мер, направленных на возмещение причиненного государству материальные потери, ущерб возмещен в полном объеме.

"Обеспечение возмещения убытков является одним из механизмов наполнения государственного бюджета. Главным, приоритетным направлением нашей с командой работы является экономическая безопасность страны. Будем прилагать максимум усилий для выполнения поставленных задач ", - отметил Председатель ДФС Вадим Мельник.

Напомним, Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря, назначил Вадима Мельника председателем Государственной фискальной службы.


 

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