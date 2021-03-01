Представители торговых представительств стран ЕС обсудили планы реформирования Укрзализныци по Директивам ЕС – Эзугбая

Представители посольств и торговых представительств европейских стран обсудили варианты сотрудничества и возможность передачи опыта в процессе реформирования «Укрзализныци» в соответствии с Директивами Евросоюза. Об этом в комментарии изданию рассказал Директор по коммерческой работе и логистике компании Иракли Эзугбая.

По его словам, Укрзализныця провела ряд телефонных конференций с представителями посольств и торгово-экономических палат Франции, Великобритании, Германии, Чехии и Италии. В ближайших планах – встречи с дипломатами Австрии, Венгрии и других стран ЕС. На встречах было продемонстрировано создание новой модели управления компанией. В частности, речь идет о поэтапной (с пилотными проектами) реструктуризации на отдельные направления деятельности: «УЗ Инфра» (оператор инфраструктуры), «УЗ Карго» (грузоперевозки), пассажирские перевозки, производственное подразделение. Суть этих изменений – переход на вертикально управляемые структуры для более эффективного выполнения бизнес-задач с четким разграничением ответственности по этим направлениям.

Иракли Эзугбая отметил, что национальные железнодорожные операторы европейских стран уже давно прошли такую реструктуризацию. «Опыт в Европе показывает, что в каждой стране ЕС в процессе реформирования были созданы собственный оператор железнодорожной инфраструктуры, грузовой и пассажирский перевозчики. Украине очень пригодится понимание успешного опыта работы национальных грузовых операторов в Словакии, Польше, Венгрии, Германии, Франции и других. «Укрзализныце», которая за последние годы сильно утратила свою грузовую базу, нужно наращивать присутствие на рынке», – сказал топ-менеджер компании.

Он напомнил, что предлагаемое разделение «Укрзализныци» предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС. Данным Соглашением Украина взяла обязательства имплементировать в законодательство нормы семи Директив и четырех Регламентов в железнодорожной сфере. Независимо от изменений в законодательство, в Украине было принято ряд базовых документов, которые обеспечивают реформирование национального ж/д оператора.

В частности, Кабмином приняты стратегия развития «Укрзализныци» на 2019-2023 годы и план мероприятий по реформированию железнодорожного транспорта. Кроме того, новая организационная структура АО «Укрзализныця» утверждена Наблюдательным советов компании в октябре 2020 года.

Отдельно на встречах с европейскими партнерами были подчеркнуты транзитные возможности Украины в грузоперевозках как сигнал европейскому бизнесу о развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Представители европейских посольств и торгово-экономических палат в Украине обещали оказать помощь в налаживании контактов «Укрзализныци» с правительственными структурами, экспертами и бизнесом в своих странах.

«Украина нуждается в поддержке европейских партнеров, которые уже прошли сложные этапы реформирования государственных транспортных компаний. Мы будем опираться на их опыт по созданию эффективных грузовых перевозок», – говорит Иракли Эзугбая.