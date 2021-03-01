В Госпогранслужбе обвинили РФ в создании социального напряжения в ОРДЛО из-за недопуска международной гумпомощи

Недопуск Россией на территорию временно оккупированных районов Донбасса гуманитарных грузов международных благотворительных организаций создаёт социальное напряжение среди местных жителей, сообщили в администрации Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

"26 февраля они (Россия и российские наемники в ОРДЛО – ИФ) не пропустили гуманитарную помощь, следовавшую на оккупированные территории. 11 транспортных средств с гуманитарным грузом и представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев направлялись дорожным коридором через КПВВ "Счастье". Основу груза составляли гигиенические наборы для школ и учреждений здравоохранения", - отметили в администрации ГПСУ

Там подчеркивают, что российско-оккупационные войска предоставили информацию, согласно которой "они отказывают в получении гуманитарного груза, создают социальное напряжение среди людей".

"Из-за этого заявления того же Пескова (пресс-секретарь Владимира Путина – ИФ), что жители Донбасса лишены социального обеспечения со стороны своего государства являются крайне циничными, поскольку ситуация в Донецкой и Луганской областях обострилась после прихода на эту территорию именно "русского мира", - сообщают пограничники.

В ведомстве также отметили, что груз смог попасть на оккупированные территории только 1 марта благодаря соответствующим действиям украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Кроме того, по сообщению ГПСУ, "многие российские политики откровенно спекулируют на теме гуманитарной помощи оккупированным территориям, говоря о том, что, если не Россия, то больше никто не будет это делать".

Согласно информации, которую приводит ведомство, в прошлом году Россия направила в ОРДЛО 5 колонн гумпомощи, в общем - 64 грузовика. Российская "помощь" направлялась в нарушение норм международного законодательства, поскольку колонны следовали через неконтролируемый Украиной участок границы без надлежащего оформления.

"Что именно перевозят машины не известно, поскольку контролирующие органы Украины могут только визуально наблюдать за проездом таких "гуманитарных конвоев" на территорию ОРДЛО", - подчеркивают украинские пограничники.

Они добавили, что 18 и 19 февраля на оккупированную часть Донбасса через линию разграничения были доставлены очередные гуманитарные грузы.

16 грузовиков последовало через КПВВ "Новотроицкое" в Донецк. Эти автоколонны содержали гуманитарную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международного комитета Красного Креста.

Они доставили более 145 тонн товаров медицинского назначения, мебели, стройматериалов, бытовой техники, продуктов питания и гигиенических наборов.

Всего в этом году в ОРДЛО перевезли уже почти 535 тонн гуманитарных грузов, преимущественно продуктов питания.

В целом в прошлом году украинские пограничники оформили в КПВВ 76 автоколонн с гуманитарными грузами от Красного Креста, УВКБ ООН по делам беженцев, Детского фонда ООН "ЮНИСЕФ" и других организаций.

В прошлом году почти три с половиной сотни грузовиков доставили на временно оккупированную часть украинского Донбасса более 4,6 тысячи тонн помощи, в том числе 1,9 тысячи тонн продуктовых наборов, более 200 тонн товаров медицинского назначения, более 470 тонн средств гигиены, а также хозяйственные, промышленные товары, электротовары, оборудование, бытовую химию, посуду, семена и прочее.