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16:15 01.03.2021

Чехия наградила Джемилева медалью "За заслуги в дипломатии"

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Чехия наградила Джемилева медалью "За заслуги в дипломатии"

Чешская Республика наградила лидера крымских татар, народного депутата Украины Мустафу Джемилева медалью "За заслуги в дипломатии".

"От имени министра Томаша Петржичека посол в Украине Р. Матула вручил медаль "За заслуги в дипломатии" лидеру крымских татар и неутомимому диссиденту М. Джемилеву, пожизненному правозащитнику, который в течение многих лет подвергался гонениям со стороны советского режима", - отмечается в сообщении Министерства иностранных дел Чехии в Twitter в понедельник.

 

Теги: #чехия #джемилев
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