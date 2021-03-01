Супруга британской королевы перевели в другую больницу для продолжения лечения

Супруга британской королевы - 99-летнего принца Филиппа - перевели в другую больницу, где ему проведут обследование сердца и продолжат лечить от инфекции, сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на Букингемский дворец.

"Герцога Эдинбургского сегодня перевезли из больницы короля Эдуарда в больницу Святого Варфоломея, где врачи продолжат лечить его от инфекции, а также проведут тесты и обследования ранее существовавшего сердечного заболевания", - приводит издание заявление Букингемский дворец.

Ожидается, что принц останется в больнице по меньшей мере до конца недели.

99-летнего принца 17 февраля доставили в частную больницу короля Эдуарда VII в Лондоне из-за плохого самочувствия. Сообщалось, что это не связано с коронавирусом. После госпитализации супруга королева осталась в Виндзоре. Они оба получили прививки от COVID-19 в январе.

Принцу Филиппу 10 июня должно исполниться сто лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году.