События

16:07 01.03.2021

Супруга британской королевы перевели в другую больницу для продолжения лечения

1 мин читать
Супруга британской королевы перевели в другую больницу для продолжения лечения

Супруга британской королевы - 99-летнего принца Филиппа - перевели в другую больницу, где ему проведут обследование сердца и продолжат лечить от инфекции, сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на Букингемский дворец.

"Герцога Эдинбургского сегодня перевезли из больницы короля Эдуарда в больницу Святого Варфоломея, где врачи продолжат лечить его от инфекции, а также проведут тесты и обследования ранее существовавшего сердечного заболевания", - приводит издание заявление Букингемский дворец.

Ожидается, что принц останется в больнице по меньшей мере до конца недели.

99-летнего принца 17 февраля доставили в частную больницу короля Эдуарда VII в Лондоне из-за плохого самочувствия. Сообщалось, что это не связано с коронавирусом. После госпитализации супруга королева осталась в Виндзоре. Они оба получили прививки от COVID-19 в январе.

Принцу Филиппу 10 июня должно исполниться сто лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году.

Теги: #больница #принц_филипп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:47 27.02.2021
Причиной пожара в больнице в Черновцах, вероятно, стало несоблюдение пожарной безопасности пациентом, открыто дело

Причиной пожара в больнице в Черновцах, вероятно, стало несоблюдение пожарной безопасности пациентом, открыто дело

16:13 27.02.2021
В Черновцах полицейские устанавливают обстоятельства возникновения пожара в больнице

В Черновцах полицейские устанавливают обстоятельства возникновения пожара в больнице

16:06 27.02.2021
Пожар в больнице в Черновцах возник из-за самоподжога одного из пациентов – СМИ

Пожар в больнице в Черновцах возник из-за самоподжога одного из пациентов – СМИ

15:24 27.02.2021
Возгорание в больнице в Черновцах не связано с электропроводкой, взрыва кислородного баллона не было – мэр

Возгорание в больнице в Черновцах не связано с электропроводкой, взрыва кислородного баллона не было – мэр

14:40 27.02.2021
ГСЧС: один человек погиб, ещё один пострадал в результате вспышки кислородной трубы в больнице в Черновцах

ГСЧС: один человек погиб, ещё один пострадал в результате вспышки кислородной трубы в больнице в Черновцах

14:32 27.02.2021
В результате взрыва в больнице в Черновцах один человек погиб, один получил ожоги – источник

В результате взрыва в больнице в Черновцах один человек погиб, один получил ожоги – источник

14:18 27.02.2021
В Черновцах произошел взрыв в городской больнице, есть пострадавшие

В Черновцах произошел взрыв в городской больнице, есть пострадавшие

17:37 22.02.2021
Принц Уильям заявил, что самочувствие его дедушки принца Филиппа нормальное

Принц Уильям заявил, что самочувствие его дедушки принца Филиппа нормальное

18:41 17.02.2021
Супруг британской королевы госпитализирован не из-за COVID-19 - СМИ

Супруг британской королевы госпитализирован не из-за COVID-19 - СМИ

16:47 17.02.2021
Супруг британской королевы принц Филипп доставлен в госпиталь

Супруг британской королевы принц Филипп доставлен в госпиталь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль, пострадали 9 бойцов ВСУ

Экс-президента Франции Саркози приговорили к реальному тюремному сроку в рамках дела о коррупции

НАПК приостановила госфинансирование партии "Слуга народа" из-за выявленных нарушений

Выявлен факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации "Партии Шария" - СБУ

Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях для 10 бывших силовиков, изменивших Родине

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль, пострадали 9 бойцов ВСУ

В Украине на 80-м году жизни умер политолог Михальченко

В Финляндии ввели режим ЧС из-за коронавируса

Герцога Эдинбургского перевели в другую больницу

Сардиния стала первым регионом в Италии с низким уровнем COVID-опасности

В Ереване начался митинг за отставку премьера Пашиняна

Офисом крупных налогоплательщиков ДФС обеспечено возмещение ущерба государству на 90 млн грн

Представители торговых представительств стран ЕС обсудили планы реформирования Укрзализныци по Директивам ЕС – Эзугбая

Саркози приговорили к реальному тюремному сроку по делу о коррупции

В Госпогранслужбе обвинили РФ в создании социального напряжения в ОРДЛО из-за недопуска международной гумпомощи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА