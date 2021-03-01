Экс-президента Франции Саркози приговорили к реальному тюремному сроку в рамках дела о коррупции

Суд в Париже в понедельник признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием и приговорил к реальному тюремному сроку, сообщило французское радио.

Его приговорили к трем годам заключения, два из которых - условно.

Прокуратуру требовала четырех лет тюрьмы для Саркози.

Занимавший пост президента Франции в 2007-2012 годах Саркози в ходе процесса отрицал все обвинения по этому делу. Это судебное разбирательство стало первым в новейшей истории Франции, когда на скамье подсудимых оказался экс-президент по обвинению в преступлениях коррупционного характера, совершенных, когда ответчик находился именно на посту главы государства.

Вместе с Саркози фигурантами этого дела являются его адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер, против которых выдвинули обвинения в коррупционном сговоре. Для всех трех прокуратура запрашивала четыре года лишения свободы (два из них - условно).

66-летнего Саркози обвиняли в попытках получить в незаконном порядке информацию от Азибера о проходившем расследовании в отношении себя в 2014 году, которое касалось незаконного финансирования президентской кампании 2007 года со стороны дочери основатели компании L'Oreal Лилиан Беттанкур - одной из самых богатых женщин мира.

Расследование концентрировалось на телефонных разговорах в феврале 2014 года, которые велись по шифрованной линии связи. По данным следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако. Обещание в итоге не было выполнено, однако в прокуратуре сочли, что в соответствии с французским законом речь все равно идет о коррупции. Защита Саркози в свою очередь настаивала, что все дело строится на незначительном разговоре между Саркози и его адвокатом.

Позднее в марте Саркози и еще 13 человек ждет суд по другому делу, где их обвиняют в незаконном финансировании президентской кампании Саркози в 2012 году. Партию "Союз за народное движение", которую тогда возглавлял Саркози, подозревают в сборе на предвыборную кампанию 42,8 млн евро - в два раза больше предусмотренного лимита. Тем не менее, Саркози выборы 2012 года проиграл, уступив победу социалисту Франсуа Олланду.

Кроме того, во Франции ведут и расследование обвинений в адрес Саркози, согласно которым он принял значительные суммы денег на избирательную кампанию 2007 года от тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи. По версии следствия, речь может идти о незаконном финансировании предвыборной кампании, преступном сговоре, сокрытии украденных ливийских активов. Сам Саркози все подобные обвинения отрицает.

Агентство Associated press (AP) отмечает, что Саркози покинул публичную политическую жизнь, когда выбыл из президентской гонки консерваторов, приуроченной к выборам 2017 года во Франции. Однако, указывает AP, он остается популярным среди избирателей правых взглядов, а также играет важную роль в кулуарах французской политической жизни, поддерживая контакт с нынешним французским президентом Эмманюэлем Макроном и давая ему советы по определенным вопросам. Опубликованная летом 2020 года книга мемуаров Саркози "Время бурь" (Le Temps des tempetes) несколько недель была национальным бестселлером.