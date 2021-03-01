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15:33 01.03.2021

НАПК приостановила госфинансирование партии "Слуга народа" из-за выявленных нарушений

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НАПК приостановила госфинансирование партии "Слуга народа" из-за выявленных нарушений

Государственное финансирование партии "Слуга народа" остановлено приказом главы Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Александра Новикова, сообщается на сайте НАПК в понедельник.

"НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах таких 3 политических партий: "Конгресс украинских националистов"; Блок Вилкула "Украинская перспектива; "Слуга народа" (в отчетах за два отчетных периода). Соответствующие материалы НАПК направляет в Национальную полицию. В связи с выявленными нарушениями… остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в марте 2020 года партия "Слуга народа" приняла решение отказаться от государственного финансирования до конца 2020 года в пользу Стабилизационного фонда, создававшегося Кабинетом министров Украины. Соответствующее решение поддержал высший совет партии.

"Слуга народа" также призвала все парламентские партии, которые по закону имеют финансирование из бюджета, поступить так же. "Общая сумма, которая должна быть направлена по закону на деятельность партий до конца года, составляет 212,6 млн грн. Это существенные средства, которые могут быть потрачены на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты или на доплату им за работу в условиях пандемии", - говорилось в заявлении партии.

В апреле того же года партия "Слуга народа" предложила внести изменения в закон о государственном бюджете на 2020 год, который позволит отказываться партиям от государственного финансирования в пользу борьбы с распространением коронавирусной инфекцией поквартально, а не раз и навсегда.

Теги: #финансирование #слуга_народа
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