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15:15 01.03.2021

Выявлен факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации "Партии Шария" - СБУ

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Выявлен факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации "Партии Шария" - СБУ

Служба безопасности Украины в рамках досудебного расследования по делу блогера Анатолия Шария выявила факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации "Партии Шария", сообщает пресс-центр СБУ.

"Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ( "подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"). Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования", - указывается в сообщении.

Теги: #сбу #партия_шария
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