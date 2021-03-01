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15:02 01.03.2021

Глава ВСП: Судебная система нуждается в реанимационных мерах, прежде всего, в возобновлении работы ВККС

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Глава ВСП: Судебная система нуждается в реанимационных мерах, прежде всего, в возобновлении работы ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) крайне необходима для полноценной работы апелляционных судов в Украине и перевода судей в новые окружные суды в рамках проведенной административно-территориальной реформы, подчёркивает глава Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко.

"Ситуация осложняется еще и тем, что существующие более чем две тысячи вакансий могут пополниться еще около 30% вакансий, поскольку еще около 30% судей имеют право выйти в отставку и постепенно это право реализовывают", - сказал Овсиенко на форуме "Украина 30. Развитие правосудия".

По его словам, на уровне местных судов ситуация с кадровым голодом не такая критическая, поскольку президент в конце 2020 года назначил более 400 судей, которые приняли присягу и отправляют правосудие.

"А отток кадров из судов апелляционной инстанции приводит к катастрофическим последствиям. В частности, невозможность формирования коллегии по рассмотрению уголовных дел", - отметил глава ВСП.

По его словам, в Украине несколько апелляционных судов работают в таком режиме.

"Все это должно заставить задуматься над тем, что судебная система нуждается, прежде всего, в насущных реанимационных мерах – в таком законодательном регулировании, которое позволит возобновить ключевые институты в судебной системе, а именно - Высшей квалификационной комиссии судей Украины", - подчеркнул Овсиенко.

Также он обратил внимание на то, что актуальность возобновления работы ВККС связана и с административной реформой. "В рамках реформы... предусматривается создание новых окружных судов", - сказал он, пояснив, что созданная ранее сеть окружных судов уже не отвечает административно-территориальному устройству.

"Оптимизация сети судов невозможна без участия ВККС, потому что исключительно по рекомендациям ВККС осуществляется перевод судей из ликвидированных или реорганизованных в новосозданные суды", - обратил внимание Овсиенко.

Теги: #всп #вккс
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