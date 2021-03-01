Зеленский подписал закон о предоставлении помощи по частичной безработице на период карантина или ЧС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении государственной помощи гражданам по частичной безработице, который предусматривает предоставление такой помощи не только на период карантина, вызванного COVID-19, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Действующее (до 02.03.2021 – ИФ) украинское законодательство предусматривает предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода через ограничительные мероприятия, связанные с противодействием распространению COVID-19.

Кабинет министров получает право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Соответствующий закон "О внесении изменений в статью 47-1 закона Украины "О занятости населения" по оказанию помощи по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом министров Украины" вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.