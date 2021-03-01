Министр здравоохранения Степанов сделал прививку от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в понедельник публично провакцинировался от коронавирусного заболевания COVID-19, президент Владимир Зеленский провакцинируется вместе с военными.

Об этом Степанов сообщил журналистам в понедельник.

При этом министр отметил, что его вакцинация и вакцинация президента Зеленского стали возможными после внесения изменений в Национальный план вакцинации, которыми разрешается использование вакцин для министра здравоохранения и президента страны.

Степанов не уточнил, когда будет вакцинироваться президент Зеленский.

Он добавил, что изменения в Национальный план вакцинации также разрешают использовать неиспользованные по тем или иным причинам остатки вакцин для вакцинирования общественных деятелей и публичных персон для поддержки информационной кампании вакцинации.

"Для нас очень важно, чтобы количество людей, которые будут вакцинированы, было как можно больше. Чтобы вырабатывался коллективный иммунитет, чтобы не менее 60% населения имело иммунитет", - сказал министр.

Прививку от Covid-19 Степанову сделали в Александровской больнице, трансляция была на странице Минздрава в соцсети Фейсбук.