Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях для 10 бывших силовиков, изменивших Родине

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Соответствующий указ №81/2021 опубликован на сайте президента Украины в понедельник, 1 марта, и вступает в силу со дня его опубликования.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Контроль над выполнением решения СНБО возлагается на секретаря СНБО.

Как сообщалось, 26 февраля, по окончанию заседания СНБО секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщил о решении ввести санкции против 10 лиц, которые входят в высший офицерский состав из-за измены родине. Они лишены всех званий, к ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет украинское законодательство.

В списке попавших под санкции лиц экс-министр МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

Полный список: экс-командующий ВМС ВСУ Березовский Денис Валентинович (в прошлом контрадмирал), бывший заместитель начальника управления Госохраны – директор департамента в АРК Шапортов Станислав Владимирович (в прошлом генерал-майор); бывший прокурор Крыма Нянчур Сергей Николаевич (в прошлом генерал-майор института юстиции), Катовский Юрий Александрович (в прошлом в прошлом генерал-майор), экс-глава СБУ Якименко Александр Григорьевич (в прошлом генерал-майор, бывший глава СБУ), Товский Владимир Владимирович (в прошлом генерал-майор), бывший начальник Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Ганжа Сергей Валентинович (в прошлом генерал-майор), бывший первый замкомандующего ВМС ВСУ Елисеев Сергей Станиславович (в прошлом генерал), Шакура Дмитрий Александрович (в прошлом контрадмирал), экс-глава МВД Захарченко Виталий Юрьевич (в прошлом генерал МВД).