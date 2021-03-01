Праздники не должны влиять на вакцинацию от Covid-19 - Зеленский

Количество вакцинируемых от Covid-19 не должно уменьшаться в выходные и праздничные дни, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши военные должны получить прививку среди первых, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне. Итак, вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные не уменьшать количество вакцинированных", - сказал Зеленский на традиционном селекторном совещании в понедельник.

Как сообщается на сайте главы государства, президент требует четкого плана вакцинации и продолжения переговоров с производителями об ускорении поставок вакцин.

В свою очередь, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что с помощью мобильных бригад до конца текущей недели можно увеличить количество прививок до 11,3 тыс, а главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что в настоящее время уже вакцинировано 208 военнослужащих, 178 из них - военные медики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о начале работы сайта для записи на бесплатную вакцинацию против Covid-19 с 1 марта. Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что записаться на вакцинацию можно через приложение "Дия", портал "Дия", а также через контакт-центр Министерства здравоохранения.