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12:55 01.03.2021

Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела "красный" уровень эпидопасности в Житомирской области с 3 марта

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Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела "красный" уровень эпидопасности в Житомирской области с 3 марта

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 в Житомирской области с 3 марта.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 3 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области и применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинеов в Телеграм-канале.

 

Теги: #красная_зона #житомирская_область
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