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12:47 01.03.2021

Порошенко настаивает на рассмотрении вопроса о ВСК по "вагнеровцам"

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Порошенко настаивает на рассмотрении вопроса о ВСК по "вагнеровцам"

Сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко требует поставить в повестку дня на пленарную неделю вопрос создания в Верховной Раде временной следственной комиссии по делу бойцов так называемой частной военной компании "Вагнера" и восстановить охрану офицерам разведки, которые выполняли государственное задание.

"Я не увидел в повестке дня вопроса о временной следственной комиссии по "вагнеровцам". Более того, мы увидели, что с офицеров разведки, которые выполняли чрезвычайно важные задания, сейчас сняли охрану. Я твердо убежден, должны обратиться восстановить охрану, защитить наших воинов и немедленно на этой неделе поставить вопрос ВСК по "вагнеровцам", - заявил Порошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Как сообщалось, 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". "Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы. Информацию опровергли официальные органы.

4 сентября парламентская фракция "Европейская солидарность" потребовала создать временную следственную комиссию по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РФ.

 

Теги: #порошенко #вагнеровцы
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