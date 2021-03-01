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12:35 01.03.2021

СБУ заблокировала деятельность сети ботов мощностью более 18 тыс. аккаунтов

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СБУ заблокировала деятельность сети ботов мощностью более 18 тыс. аккаунтов

 Служба безопасности Украины заблокировала работу подконтрольной кураторам из страны-агрессора и некоторых украинских политических сил ботофермы мощность более 18 тыс. аккаунтов, сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе досудебного расследования сотрудники СБУ установили, что ботоферму организовали трое жителей Киева. Они зарегистрировали аккаунты в электронных почтовых ящиках запрещенных российских почтовых сервисов. В частности, в октябре прошлого года во время проведения выборов в местные советы злоумышленники распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине. Они искусственно повышали социальную напряженность в обществе. Занимались "накручиванием" количества голосов в соцопросах, искусственно увеличивали количество заказных перепостов и комментариев отдельных лидеров общественного мнения и политических деятелей", - указывается в сообщении.

Оплату за свою деятельность владельцы ботофермы получали через запрещенные российские электронные кошельки, что позволяло обеспечить анонимность клиентов, заказывающих поддержку необходимой информации в соцсетях. Стоимость при этом варьировалась в зависимости от сложности технических заданий и целевой аудитории.

Во время обысков по месту расположения ботофермы в одном из спальных районов Киева правоохранители обнаружили на серверном оборудовании программные продукты, которые находятся под санкциями. Была изъята компьютерная техника и сим-карты операторов мобильной связи, которые использовались в противоправной деятельности.

По факту ведется уголовное производство по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их производства) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Теги: #бот #сбу
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