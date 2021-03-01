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12:15 01.03.2021

В ходе "Большого строительства" на трассе Днепр-Решетиловка нашли монету хана Тохтамыша

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В ходе "Большого строительства" на трассе Днепр-Решетиловка нашли монету хана Тохтамыша

Во время строительства трассы Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка дорожники нашли археологические артефакты возрастом более 2 тыс. лет, отмечается в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
Среди археологических находок, обнаруженных в процессе строительства автодороги - древнейшие металлические, кремневые и костяные орудия труда, уникальный бронзовый топор - кельт, который принадлежит к эпохе финальной бронзы, а также наконечники стрел из кости и бронзы.
Разнообразная керамика представлена как древними лепными сосудами, так и обломками древнегреческих амфор. Интересная и еще одна очень редкая для Приорелья находка - монета хана Тохтамыша.
"Как свидетельствуют старые карты, в 18-19 в. на месте построенной автомагистрали проходил путь с постоялыми дворами, мельницами и корчмами. Это подтверждается многочисленными находками артефактов этого периода, среди которых православные и католические кресты, местная керамика и ручные жернова, монета времен правления российской империей Петра I", - отмечают в "Укравтодоре".


Все найденные археологические артефакты Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области покажет на специальной выставке в Днепре, которая пройдет с 1 по 5 марта.
Трасса Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка - один из самых масштабных объектов программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большого строительства". Завершить работы на этом проекте "Укравтодор" планирует уже в 2021 году. 

Теги: #большое_строительство #укравтодор #монета
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