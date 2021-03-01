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11:52 01.03.2021

Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко

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Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко

Первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко скончался на 83-м году жизни, сообщил экс-замминистра иностранных дел Украины, экс-постпред Украины при ЕС Константин Елисеев.

"С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии, - благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!" - написал Елисеев в Twitter в понедельник.

 

Теги: #анатолий_зленко #смерть #мид
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