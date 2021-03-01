События

11:22 01.03.2021

На территории школы в Николаевской области взорвался котел, один человек под завалами

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На территории школы в Николаевской области взорвался котел, один человек под завалами

В понедельник, 1 марта, на территории общеобразовательной школы в с. Ивановка (Очаковский р-н Николаевской обл.) произошел взрыв твердотопливного котла, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Информация о происшествии поступила в 07:36. На месте происшествия также возник пожар площадью 2 кв. м, который был ликвидирован пожарными.

"На место был дополнительно направлен специальный аварийно-спасательный автомобиль САРМ-С, автокран КTA-18 на базе КамАЗ-53228 для разбора разрушенных конструкций и деблокирования пострадавшего от аварийно-спасательного отряда специального назначения, очередную смену оперативно-координационного центра ГУ", - указывается в сообщении.

В 09:45 пострадавший 1994 г.р. был освобожден спасателями из-под бетонной плиты и передан медикам.

Теги: #школа #взрыв #котел
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