События

10:58 01.03.2021

Послы G7 напомнили о необходимости продолжить реформу здравоохранения и поддержали прозрачные медзакупки

1 мин читать
Послы G7 напомнили о необходимости продолжить реформу здравоохранения и поддержали прозрачные медзакупки

Послы G7 напомнили о необходимости продолжить реформу здравоохранения и поддержали прозрачные медицинские закупки.

"Нужно продолжить реформы системы здравоохранения с целью предоставления эффективных медицинских услуг и лучших возможных результаты для украинских пациентов", - сообщается в Твиттере группы послов G7 по поддержке реформ в Украине в понедельник.

"Прозрачные медицинские закупки остаются критически важными", - подчеркнули послы.

Кроме того, послы G7 поприветствовали начало прививочной кампании в Украине и подчеркнули готовность своих стран поддержать выполнение программы вакцинации и восстановлении от пандемии COVID-19.

Теги: #g7 #реформа #здравоохранение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:41 26.02.2021
Степанов встретился с послами G7 для обсуждения совместного противодействия пандемии

Степанов встретился с послами G7 для обсуждения совместного противодействия пандемии

22:55 25.02.2021
Европейские лидеры высказались за разработку международного договора о пандемиях

Европейские лидеры высказались за разработку международного договора о пандемиях

20:14 24.02.2021
Земельная реформа позволит увеличивать ВВП Украины минимум на 1% ежегодно – министр агрополитики

Земельная реформа позволит увеличивать ВВП Украины минимум на 1% ежегодно – министр агрополитики

17:17 24.02.2021
Послы стран G7 в Украине встретились с главой НБУ

Послы стран G7 в Украине встретились с главой НБУ

15:07 23.02.2021
Компания DT World предложит Украине программу реформы таможенной службы – Офис президента

Компания DT World предложит Украине программу реформы таможенной службы – Офис президента

20:55 19.02.2021
Байден не собирается приглашать РФ в G7 - Белый дом

Байден не собирается приглашать РФ в G7 - Белый дом

19:38 19.02.2021
Страны G7 договорились увеличить поддержку программ вакцинации от COVID-19 на $4 млрд - заявление

Страны G7 договорились увеличить поддержку программ вакцинации от COVID-19 на $4 млрд - заявление

19:35 19.02.2021
Послы G7 в Украине считают приоритетами на 2021 год реформирование ВСП и КС, а также усиление уголовной ответственности за недостоверное декларирование

Послы G7 в Украине считают приоритетами на 2021 год реформирование ВСП и КС, а также усиление уголовной ответственности за недостоверное декларирование

14:17 18.02.2021
Послы стран G7 приветствовали обязательство Украины по реформированию ВСП и в энергетической политике для завершения пересмотра программы МВФ

Послы стран G7 приветствовали обязательство Украины по реформированию ВСП и в энергетической политике для завершения пересмотра программы МВФ

06:50 15.02.2021
Байден планирует сосредоточиться на пандемии COVID-19 и восстановлении мировой экономики на первой встрече G7

Байден планирует сосредоточиться на пандемии COVID-19 и восстановлении мировой экономики на первой встрече G7

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине расформированы все подразделения контроля над оборотом оружия, всех владельцев оружия проверят на законность получения разрешения

Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела "красный" уровень эпидопасности в Житомирской области с 3 марта

Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко

На территории школы в Николаевской области взорвался котел, один человек под завалами

В Украине от COVID-19 уже провакцинированы более 3 тыс. человек – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине расформированы все подразделения контроля над оборотом оружия, всех владельцев оружия проверят на законность получения разрешения

Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела "красный" уровень эпидопасности в Житомирской области с 3 марта

Порошенко настаивает на рассмотрении вопроса о ВСК по "вагнеровцам"

СБУ заблокировала деятельность сети ботов мощностью более 18 тыс. аккаунтов

Теплая весенняя погода порадует украинцев в ближайшие дни

В ходе "Большого строительства" на трассе Днепр-Решетиловка нашли монету хана Тохтамыша

Рада в пятницу заслушает отчет министра Степанова о ситуации с вакцинацией от COVID-19

Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко

Гройсман призвал чиновников вакцинироваться от коронавируса первыми, чтобы проверить безопасность вакцины

На территории школы в Николаевской области взорвался котел, один человек под завалами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА