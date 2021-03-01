Зеленский: необходимо возобновить работу ВККС и усовершенствовать процедуру отбора в ВСП

Президент Украины Владимир Зеленский подчёркивает необходимость законодательного урегулирования работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП) для решения проблемы доступа к правосудию.

В ходе всеукраинского форума "Украина30. Развитие правосудия" глава государства подчеркнул, что недобор судей приводит к проблеме с доступом украинцев к правосудию.

"Из-за отсутствия почти трети судей граждане вынуждены месяцами, а иногда и годами, ожидать рассмотрения своего дела. В этом контексте важно возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей и усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия", - сказал Зеленский в ходе форума в Киеве в понедельник.