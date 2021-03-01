Россия пытается легитимизировать привлечение российских миротворцев к урегулированию конфликта на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

Руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Сергей Салкуцан в воскресенье, 28 февраля, направил главе СММ ОБСЕ ноту в связи с провокацией оккупационных войск на линии разграничения на востоке Украины, сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"27 февраля 2021 года на позициях одного из подразделений 2 АК (зона ответственности - ТОРЛОУ) была проведена съемка серии репортажей, в которых акцентируется внимание на возможности повышения эффективности контроля режима прекращения огня в случае привлечения к этому процессу российских миротворцев. При этом заявляется, что такая оценка, якобы, была дана представителями СММ ОБСЕ по некоторых западноевропейских стран", - указывается в сообщении на телеграм-канале.

Отмечается, что к проведению съемок были привлечены военнослужащие 2 АК, а в качестве съемочного реквизита использовались униформа наблюдателей СММ ОБСЕ и военнослужащих так называемого "представительства ЛНР в СЦКК".

Украинская сторона СЦКК считает, что подобные действия направлены на дискредитацию СММ ОБСЕ и свидетельствуют о нежелании России выполнять взятые ранее на себя обязанности и договоренности, достигнутые во время заседаний ТКГ и в формате "Нормандской четверки".

"В частности, эти действия РФ направлены на оценку реакции международного сообщества на возможное участие военнослужащих ВС РФ в составе СЦКК как "... единственного надежного способа для содействия урегулированию конфликта на востоке Украины", - подчеркивают в Украинской стороне СЦКК.