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10:29 01.03.2021

Вакцинация от COVID-19 началась на Филиппинах

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Вакцинация от COVID-19 началась на Филиппинах

На Филиппинах в понедельник стартовала вакцинация от коронавируса COVID-19, первыми вакцину получат медики, члены кабинета министров, а также военные и полицейские, сообщает сингапурский телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".

"Давайте вакцинироваться, давайте спасать жизни каждый день. Нам нужно двигаться дальше", - заявил мэр Манилы Иско Морено в государственной больнице города, где была сделана первая прививка против COVID-19.

В воскресенье на Филиппины доставили первую партию вакцин: 600 тыс. доз от компании Sinovac Biotech пожертвовал Китай. Между тем, отмечает "Чэннел Ньюс Эйша", Филиппины, столкнувшиеся с проблемами при импорте вакцин, одними из последних в регионе получили такие препараты. Так, ранее глава Минздрава Франсиско Дуке заявил, что доставка 525,6 тыс. доз вакцины от компании AstraZeneca, запланированная на понедельник, откладывается на неделю.

Однако, отмечает телеканал, вакцина Sinovac вызывает вопросу у медиков из-за своей более низкой эффективности в сравнении с разработками России или западных стран.

Между тем, власти страны ведут переговоры о получении не менее 148 млн доз вакцин из стран Запада и Азии для вакцинации примерно 70 млн граждан (при населении около 106,6 млн) - бесплатно, за счет кампании, финансируемой внутренними и внешними займами.

Ранее администрация президента Филиппин Родриго Дутерте подвергалась критике за то, что в сравнении с другими странами Юго-Восточной Азии начало вакцинации в стране затягивается. В ответ Дутерте указывал, что богатые западные страны обеспечили массированные поставки вакцин для себя, оставив более бедным странам меньше возможностей приобретать препараты.

На Филиппинах за время пандемии выявили более 576 тыс. случаев COVID-19, более 12,3 тыс. инфицированных умерли: хуже Филиппин в Юго-Восточной Азии от пандемии пострадала лишь Индонезия. Кроме этого, ограничительные меры привели филиппинскую экономику спаду - одному из наиболее сильных среди стран региона.

 

Теги: #вакцинация #филиппины
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