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10:17 01.03.2021

Глава НАГС не исключает введение гендерных квот на госслужбе

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Глава НАГС не исключает введение гендерных квот на госслужбе

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина допускает возможность введение на государственной службе гендерных квот.

"Не исключаю такого варианта. Однако обращу внимание, что с ноября прошлого года мы ввели сбор статистической информации по категориям "женщины" и "мужчины". И за два квартала 2020 можно увидеть, что в категории "А" пропорция женщин выросла с 29% до 33,3%, то есть, есть определенный сдвиг в этом направлении", - сказала Алюшина в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, допускает ли она введение гендерных квот на госслужбе.

По ее словам, на сегодня государственная служба преимущественно имеет "женское лицо", хотя есть определенные диспропорции в зависимости от категории.

В частности, Алюшина отметила, что на данный момент из общего количества государственных служащих, которое составляет 176 тыс 527 человек, 75,9% - женщины, и 24,1% - мужчины.

В то же время, если говорить о категории "А", то женщин 33,3% (60 человек), в мужчин соответственно - 66,7% (120 человек). В категории "Б" женщин 68,6% (29 тыс 518 человек), а мужчин - 31,4% (13 тыс 496 человек). В категории "В" преимущественно женщины - 78,3% (104 тыс 404 человек), а мужчины только 21,7% (28 тыс 929 человек).

"Конечно, причин может быть много и одна из них может быть самодискриминация самих женщин из-за ответственность перед семьей, перед детьми", - констатировала Алюшина.

Среди прочего, глава НАГС сообщила, что Нацагентство начинает с первого квартала 2021 года собирать статистическую информацию о том, сколько мужчин на госслужбе идут в декретный отпуск.


Полный текст интервью с Алюшиной будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #нагс #алюшина #гендерная_квота
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