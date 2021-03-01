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09:49 01.03.2021

В Украине от COVID-19 уже провакцинированы более 3 тыс. человек – Минздрав

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В Украине от COVID-19 уже провакцинированы более 3 тыс. человек – Минздрав

В Украине от COVID-19 провакцинированы более 3 тыс. человек, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"За последнее время в Украине провакцинировали более 3 тыс. человек. Вакцинация проходит каскадным способом, то есть в ближайшей перспективе следует ожидать, что количество провакцинированных будет существенно возрастать", - сказал он.

При этом Кучер призвал украинцев не верить фейкам о вакцинации и получать информацию из надежных источников, в частности от Минздрава.

Теги: #вакцинация #украина
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