В Украине от COVID-19 уже провакцинированы более 3 тыс. человек – Минздрав

В Украине от COVID-19 провакцинированы более 3 тыс. человек, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"За последнее время в Украине провакцинировали более 3 тыс. человек. Вакцинация проходит каскадным способом, то есть в ближайшей перспективе следует ожидать, что количество провакцинированных будет существенно возрастать", - сказал он.

При этом Кучер призвал украинцев не верить фейкам о вакцинации и получать информацию из надежных источников, в частности от Минздрава.