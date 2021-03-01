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09:44 01.03.2021

Ужесточение карантина не приведет к коллапсу конкурсов на госслужбу - глава НАГС

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Ужесточение карантина не приведет к коллапсу конкурсов на госслужбу - глава НАГС

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Наталья Алюшина убеждена, что ухудшение ситуации с пандемией COVID-19 не повлияет на проведение конкурсных процедур на государственную службу.

"Нет, такого уже не будет. В прошлом году все произошло довольно неожиданно для всех, страна и государственная служба, в частности, подстраивались к новым условиям. Поэтому сейчас мы сработали на опережение", - сказала Алюшина в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, не приведет ли к коллапсу конкурсов на госслужбу введение нового "локдауна".

Она отметила, что власти заранее предусмотрели сценарий с возможным ухудшением ситуации с пандемией COVID-19.

"В ноябре правительством приняты изменения в постановление, в котором предусмотрена возможность проведения конкурсов на должности категории "Б" и "В" с применением цифровых технологий. Имеется в виду, что такие этапы, как тестирование на знание законодательства, теперь кандидаты могут проходить удаленно с компьютерами. Кроме того, конкурсные комиссии так же смогут при необходимости проводить собеседования с помощью видеосвязи", - добавила глава Нацагентства госслужбы.

Алюшина отметила, что нагрузка на Комиссию по вопросам высшего корпуса государственной службы будет колоссальная.

"Потенциальное количество кандидатов, которое у нас обычно подается на должности категории "А", в среднем 45 человек. Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы может провести от 15 до 20 собеседований в день. Теперь представьте, у нас есть 155 вакантных должностей, которые мы должны провести за эти полгода, а действие контрактов прекращается через девять месяцев после вступления в силу закона. Это означает, что если конкурсы на какие-то должности не успеют провести, то эти государственные органы могут остаться без руководителей", - добавила она.

Глава НАГС подчеркнула, что если Комиссия будет работать все шесть месяцев пять дней в неделю, то она сможет провести предусмотрены конкурсные процедуры.

"Срок проведения конкурсов в шесть месяцев для всех категорий является оптимальным, если мы действительно берем себе целью проверить знания и компетентности кандидатов. За более короткий срок конкурсы провести невозможно, и здесь уже речь идет о качестве и доверие общества к таким конкурсам. Особенно, когда мы говорим о результатах по категории "А", - добавила Алюшина.

Как сообщалось, 23 февраля Верховная Рада поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского закон о возобновлении проведения конкурсов на должности государственной службы, которые были прекращены из-за связанного с COVID-19 карантина, и о восстановлении полномочий исполняющих обязанности министров.

Закон предусматривает объявление конкурсов на должности, которые занимают лица, заключившие контракты о прохождении госслужбы на период действия карантина. Так, конкурсы на должности государственной службы категории "А" объявляются в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного закона.


Полный текст интервью с Алюшиной будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #нагс #карантин #конкурс #алюшина
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