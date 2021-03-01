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08:31 01.03.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 114 млн, число жертв - 2,53 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 114 млн, число жертв - 2,53 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 114 млн 67 тыс. 979, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 530 тыс. 716, выздоровели более 88 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 605 тыс. 669 инфицированных COVID-19, зафиксирован 513 тыс. 91 летальный исход, излечились более 19 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 112 тыс. 241, число скончавшихся - 157 тыс. 157, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 млн 551 тыс. 259 заболевших, из них умерли 254 тыс. 942 человека, вылечились более 9,3 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 326,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 582 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 тыс. 194.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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