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08:27 01.03.2021

В Украине за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 701 человек – Степанов

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В Украине за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 701 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 285 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 1 701 человек, умерли 68 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 01 марта 2021 года. В частности, заболели 258 детей и 93 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 779 человек; летальных случаев - 68; выздоровело – 1 701 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук понедельник утром.

Днем ранее, 28 февраля было зафиксировано 5 833 новых случая инфицирования COVID-19,  27 февраля сообщалось о 8 172 новых случаев COVID-19, 26 февраля было зафиксировано 8 003 новых случаев инфицирования, 25 февраля было 8 147 случаев инфицирования COVID-19, 24 февраля сообщалось о 5 850 новых инфицированных, 23 февраля - о 4 182 новых случаях, 22 февраля было 3 206 случаев, 21 февраля - 4 489 новых больных коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 352 134 человека, 26 050 человек - умерли, выздоровели – 1 171 724 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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