Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ погиб – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ погиб, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Пищевик российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов противника погиб один украинский воин", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В штабе ООС отметили, что также обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы Вблизи Водяного и Широкино на Приазовье. Также, вблизи Верхнеторецкого были совершили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов.

"В ответ на обстрелы противника, наши воины открывали огонь", - подчеркнули в штабе ООС.

С начала текущих суток было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

"По состоянию на 7:00 утра 1 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от Павлополя вооруженные формирования Российской Федерации вели прицельный огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. На такие действия противника наши защитники открывали огонь", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/