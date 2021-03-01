Госсекретарь США осудил задержания оппозиционных активистов в Гонконге

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с осуждением задержаний оппозиционных активистов в Гонконге и потребовал их освобождения.

"Мы осуждаем задержание и обвинения, выдвинутые против демократических кандидатов на выборах в Гонконге, и призываем к их немедленному освобождению", - написал он в своем твиттере.

Глава американской дипломатии заявил: "Политическое участие и свобода выражения мнений не должны быть преступлениями. США стоят на стороне народа Гонконга".

Как сообщалось ранее, 47 активистов и бывших депутатов законодательного совета Гонконга от оппозиции - 39 мужчин и восемь женщин - были задержаны по обвинению в подрывной деятельности. В воскресенье полиция Гонконга предъявила им обвинения "в заговоре с целью подрыва государственной власти". В понедельник оппозиционеры должны предстать перед судом.

Секретарь по безопасности Гонконга Джон Ли обвинил их в попытках "серьезного вмешательства в законное исполнение правительством возложенных на него функций".

В то же время, как сообщают СМИ, в понедельник у здания суда в Гонконге, где проходят слушания по делу 47 активистов, несмотря на правила социального дистанцирования, направленные на сдерживание распространения коронавируса, собрались около 1 тыс. человек, отмечены лозунги протеста.

Здание суда и прилегающие к нему улицы контролируются усиленными полицейскими патрулями.

В прошлом году в Китае был принят Закон о национальной безопасности Гонконга. Он определил обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района. Этот правовой акт предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.

Принятие этого закона вызвало волну критики в адрес Пекина на Западе.