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06:42 01.03.2021

В Кривом Роге пиротехники обезвредили старый артиллерийский снаряд – ГСЧС

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В Кривом Роге пиротехники обезвредили старый артиллерийский снаряд – ГСЧС

В Кривом Роге пиротехниками был обезврежен старый артиллерийский снаряд 76 мм, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"28 февраля в 10-45 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что неподалеку от улицы Сергея Колачевского Терновского района города Кривой Рог, в лесополосе обнаружен предмет, похожий на боеприпас…Находка оказалась устаревшим артиллерийским снарядом калибра 76 мм. Пиротехники тщательно обследовали место происшествия, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье.

В ГСЧС отметили, боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва.

Теги: #днепропетровская #обезвреживание #украина #снаряд
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