Токийская Олимпиада может предоставить Сеулу, Токио и Вашингтону шанс для переговоров с КНДР - президент Южной Кореи

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в понедельник, что Олимпийские игры в Токио могут предоставить возможность для возобновления переговорного процесса между Северной Кореей и Соединенными Штатами Южной Кореей и Японией.

"Игры, запланированные на этот год, могут стать возможностью для диалога между Южной Кореей и Японией, Южной и Северной Кореей, Северной Кореей и Японией, Северной Кореей и Соединенными Штатами", - сказал Мун Чжэ Ин, выступая на церемонии, посвященной 102-й годовщине национального Движения за независимость "1 марта" в Сеуле.

Президент также заверил, что Южная Корея будет работать с Японией для обеспечения успеха токийской Олимпиады, которая может помочь двум странам оправиться от последствий пандемии коронавируса.

Межкорейские отношения обострились после провала в 2019 году переговоров о денуклеаризации между КНДР и Соединенными Штатами.

Мун Чжэ Ин также высказался в пользу активизации сотрудничества с Японией.

"Я надеюсь, что и Корея, и Япония смогут возродить свои экономики, пострадавшие от пандемии COVID-19, и совместно создать новый порядок в эпоху после COIVD-19", - сказал он.

Колонизация Японией Корейского полуострова в прошлом веке продолжает оказывать негативное влияние на южнокорейско-японские связи. В январе Сеульский суд впервые обязал Японию выплатить компенсацию 12 бывшим "женщинам для утех". В 2018 году Верховный суд Южной Кореи постановил, что две японские фирмы должны выплатить компенсацию рабочим, которых Япония во время войны вынудила заниматься принудительным трудом.

Оба решения вызвали противодействие и упрек со стороны Токио, который утверждает, что вопросы о женщинах и принудительном труде были урегулированы в соответствии с соглашением 2015 года и договором 1965 года соответственно.

Мун Чжэ Ин, коснувшись этих проблем, сказал, что он готов к переговорам с японскими официальными лицами, чтобы найти "мудрые решения".

"Мы не должны позволять прошлому сдерживать нас. Я уверен, что если мы объединим усилия..., то сможем мудро решать вопросы прошлого", - подчеркнул президент РК.