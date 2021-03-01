События

06:36 01.03.2021

Токийская Олимпиада может предоставить Сеулу, Токио и Вашингтону шанс для переговоров с КНДР - президент Южной Кореи

2 мин читать
Токийская Олимпиада может предоставить Сеулу, Токио и Вашингтону шанс для переговоров с КНДР - президент Южной Кореи

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в понедельник, что Олимпийские игры в Токио могут предоставить возможность для возобновления переговорного процесса между Северной Кореей и Соединенными Штатами Южной Кореей и Японией.

"Игры, запланированные на этот год, могут стать возможностью для диалога между Южной Кореей и Японией, Южной и Северной Кореей, Северной Кореей и Японией, Северной Кореей и Соединенными Штатами", - сказал Мун Чжэ Ин, выступая на церемонии, посвященной 102-й годовщине национального Движения за независимость "1 марта" в Сеуле.

Президент также заверил, что Южная Корея будет работать с Японией для обеспечения успеха токийской Олимпиады, которая может помочь двум странам оправиться от последствий пандемии коронавируса.

Межкорейские отношения обострились после провала в 2019 году переговоров о денуклеаризации между КНДР и Соединенными Штатами.

Мун Чжэ Ин также высказался в пользу активизации сотрудничества с Японией.

"Я надеюсь, что и Корея, и Япония смогут возродить свои экономики, пострадавшие от пандемии COVID-19, и совместно создать новый порядок в эпоху после COIVD-19", - сказал он.

Колонизация Японией Корейского полуострова в прошлом веке продолжает оказывать негативное влияние на южнокорейско-японские связи. В январе Сеульский суд впервые обязал Японию выплатить компенсацию 12 бывшим "женщинам для утех". В 2018 году Верховный суд Южной Кореи постановил, что две японские фирмы должны выплатить компенсацию рабочим, которых Япония во время войны вынудила заниматься принудительным трудом.

Оба решения вызвали противодействие и упрек со стороны Токио, который утверждает, что вопросы о женщинах и принудительном труде были урегулированы в соответствии с соглашением 2015 года и договором 1965 года соответственно.

Мун Чжэ Ин, коснувшись этих проблем, сказал, что он готов к переговорам с японскими официальными лицами, чтобы найти "мудрые решения".

"Мы не должны позволять прошлому сдерживать нас. Я уверен, что если мы объединим усилия..., то сможем мудро решать вопросы прошлого", - подчеркнул президент РК.

Теги: #президент #переговоры #кндр #южкорея
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:37 01.03.2021
Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн

Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн

23:19 28.02.2021
Тегеран не заинтересован в неформальной встрече с западными странами по атому - МИД Ирана

Тегеран не заинтересован в неформальной встрече с западными странами по атому - МИД Ирана

10:22 28.02.2021
Байден одобрил применение в США еще одной вакцины от COVID-19

Байден одобрил применение в США еще одной вакцины от COVID-19

10:24 27.02.2021
В Республике Корея за первый день вакцинации прививку получили более 18,5 тыс. человек

В Республике Корея за первый день вакцинации прививку получили более 18,5 тыс. человек

19:03 26.02.2021
Зеленский сменил представителя Украины в подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам

Зеленский сменил представителя Украины в подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам

22:12 25.02.2021
Зеленский собирает в пятницу СНБО

Зеленский собирает в пятницу СНБО

21:04 25.02.2021
С 28 февраля президент Европейского совета Мишель начнет поездку в страны Восточного партнерства, посетив Молдавию, Грузию и Украину

С 28 февраля президент Европейского совета Мишель начнет поездку в страны Восточного партнерства, посетив Молдавию, Грузию и Украину

21:01 25.02.2021
Президентская чета осмотрела выставку "Леся Украинка: 150 имен"

Президентская чета осмотрела выставку "Леся Украинка: 150 имен"

17:48 25.02.2021
МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров

МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров

09:16 25.02.2021
Представители ОПУ и "Слуги народа" периодически ведут переговоры с "Голосом" по поводу коалиции – Рудик

Представители ОПУ и "Слуги народа" периодически ведут переговоры с "Голосом" по поводу коалиции – Рудик

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Привиться от Covid-19 в Украине все желающие смогут до конца года – премьер

Президент Европейского совета Шарль Мишель начнет визит в Украину 2 марта с посещения Донбасса

В Люблине в ДТП погибли двое украинцев - полиция

Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия" 1 марта

Два человека погибло, еще два пострадало в результате ДТП в Мелитопольском районе

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кривом Роге пиротехники обезвредили старый артиллерийский снаряд – ГСЧС

Новозеландский Окленд будет изолирован из-за выявленного заражения коронавирусом

Секретная служба США разыскивает хакера, укравшего данные 22 военных – СМИ

На Буковине выявлено 335 новых случаев коронавируса – глава ОГА

Трамп заявил, что сложившаяся в Республиканской партии ситуация может привести к ее "уничтожению"

Трамп призывает немедленно реформировать систему проведения выборов в США

Трамп не исключил, что снова будет бороться за пост президента США

SpaceX в понедельник выведет на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Лукашенко будет вынужден уйти в ближайшие месяцы – Тихановская

Оппозиция предложила премьеру Армении сделку по внеочередным парламентским выборам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА