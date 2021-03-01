События

05:34 01.03.2021

Секретная служба США разыскивает хакера, укравшего данные 22 военных – СМИ

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Хакер, предположительно связанный с Россией, украл личные данные 22 военных, награжденных медалью почета Конгресса США, сообщает The Daily Beast. Издание утверждает, что ему удалось ознакомится с ордером на обыск.

Отмечается, что злоумышленник использовал украденные данные для покупки продуктов компании Apple и роскошных часов через магазины для военнослужащих. В общей сложности он приобрел товары на сумму $ 55 тыс.

Затем купленные им вещи были разосланы по меньшей мере по 20 различным адресам на территории США, а впоследствии переправлены в Россию.

По данным Федеральной торговой комиссии (FTC), ветераны вооруженных сил США сообщают, что становятся жертвами кражи личных данных на 76% чаще, чем представители гражданского населения.

Теги: #сша #военные #хакер #кража
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